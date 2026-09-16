В Белгородской области 6 человек пострадали при атаках ВСУ В Белгородской области в результате украинских атак пострадали 6 мирных жителей

Москва16 сен Вести.Оперативный штаб Белгородской области сообщил о 6 мирных жителях, получивших ранения в результате вражеских ударов.

Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали шесть мирных жителей сообщил штаб в мессенджере MAX

Так, мужчина получил ранение в селе Ржевка Шебекинского округа, когда беспилотник атаковал его автомобиль. Он обратился в районную больницу с акубаротравмой. Там пострадавшему оказали первую помощь, после чего скорая помощь отвезла его в городскую больницу №2 Белгорода. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно

Еще один мирный житель пострадал в селе Венгеровка Ракитянского округа, где дрон атаковал грузовик. Мужчина получил осколочное ранение шеи. Медицинскую помощь ему оказали фельдшеры скорой, лечение продолжит амбулаторно.

В поселке Пролетарский из-за детонации беспилотника женщина получила осколочное ранение ягодицы. Медики скорой оказали ей помощь на месте и отправили на амбулаторное лечение.

В поселке Отрадовский Краснояружского округа из-за атаки дрона на территорию предприятия пострадала женщина. С осколочными ранениями спины она доставлена в районную больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь.

В поселке Красная Яруга из-за атаки дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями рук, живота и ног он доставлен в местную больницу, откуда будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате детонации еще одного FPV-дрона пострадал мужчина. Он также будет перевезен в городскую больницу №2 Белгорода после оказания необходимой помощи.

В разных населенных пунктах Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, автомобили.