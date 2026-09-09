В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали семь человек

Семь человек получили травмы в результате атак ВСУ на Белгородскую область В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали семь человек

Москва9 сен Вести.В Белгородской области в ходе ударов со стороны ВСУ есть пострадавшие. Подробности в MAX сообщает оперштаб региона.

В Шебекино при обстреле предприятия пострадали двое.

Женщину с осколочными ранениями рук и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще одна женщина обратилась в больницу с осколочными ранениями головы, плеча и спины говорится в сообщении

В ходе транспортировки раненой женщины при атаке дрона получили травмы два бойца самообороны. Мужчины с акубаротравмами доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Транспортные средства повреждены, произошло возгорание складских помещений. Также в результате атаки дрона повреждены остекление у частного дома, объект инфраструктуры на территории соцобъекта, транспортные средства, линия электропередачи, административное здание, социальный объект, два частных дома.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон повредил частный дом и легковой автомобиль.

В Ракитянском округе в районе села Введенская Готня в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. С акубаротравмой, осколочными ранениями лица и руки он обратился в Ракитянскую ЦРБ уточнили в оперштабе

Село Бобрава атаковали два БПЛА, поврежден объект инфраструктуры. Произошло возгорание кровли коммерческого объекта. В поселке Пролетарский дроны повредили окна, фасад и двери коммерческого объекта, автомобиль, частный дом. На автодороге Русская Березовка - Солдатское и в поселке Ракитное пострадали автомобили.

В поселке Пятницкое Волоконовского округа из-за атаки БПЛА на территории предприятия пострадал мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки и ягодицы он доставлен врачами СМП в Валуйскую ЦРБ говорится в мессенджере

В селе Грузское Борисовского округа при ударе беспилотника по легковому автомобилю пострадал мужчина. В городе Грайворон, селах Гора-Подол и Глотово повреждены автотранспорт, коммерческие и социальный объекты, частные дома. В поселке Октябрьский Белгородского округа повреждения получила крыша частного дома.