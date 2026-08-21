Москва21 авгВести.Под ударами ВСУ оказались три муниципалитета Белгородской области. Два человека пострадали, сообщает региональный оперативный штаб в MAX.
В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на автобус получил осколочные ранения тела боец самообороны. Его доставили в районную больницу.
Три муниципалитета под ударами ВСУ. Пострадали два человекаговорится в публикации
В Белгородском округе, в районе села Устинка, дрон атаковал автомобиль. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями спины и ожогом лица.
В результате атак дронов ВСУ по региону зафиксированы повреждения автобуса, нескольких автомобилей и строений.