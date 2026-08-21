В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека

Два человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два человека

Москва21 авг Вести.Под ударами ВСУ оказались три муниципалитета Белгородской области. Два человека пострадали, сообщает региональный оперативный штаб в MAX.

В городе Шебекино при атаке FPV-дрона на автобус получил осколочные ранения тела боец самообороны. Его доставили в районную больницу.

Три муниципалитета под ударами ВСУ. Пострадали два человека говорится в публикации

В Белгородском округе, в районе села Устинка, дрон атаковал автомобиль. Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями спины и ожогом лица.

В результате атак дронов ВСУ по региону зафиксированы повреждения автобуса, нескольких автомобилей и строений.