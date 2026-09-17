Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области FPV-дроны атаковали Белгородскую область, два человека ранены

Москва17 сен Вести.Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб в MAX.

В селе Солдатское Ракитянского округа FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Мужчина со множественными осколочными ранениями плеча, головы и спины госпитализирован в больницу Белгорода.

В городе Шебекино при атаке дрона на грузовой автомобиль еще один мужчина получил осколочные ранения предплечья, ноги и живота. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи в этом медучреждении его переведут в больницу областного центра.

Под атаками ВСУ три муниципалитета. Пострадали два человека говорится в публикации

От детонации еще нескольких FPV-дронов в городе были повреждены помещение предприятия и три машины.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате взрыва дрона повреждены крыша и остекление частного дома, в селе Дунайка Грайворонского округа от детонации FPV-дрона в частном доме пробита крыша, а вследствие атаки второго дрона сгорело другое домовладение.

Кроме того, в селе Мощеное при атаках двух FPV-дронов произошло возгорание частного дома. Оно было потушено.