Два человека ранены во время атаки дронов в Белгородской области

В Белгородской области во время атаки БПЛА пострадали два человека Два человека ранены во время атаки дронов в Белгородской области

Москва10 сен Вести.Во время атаки ВСУ в Белгородской области пострадали два человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Шебекинском округе в районе села Булановка FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. У одного мужчины непроникающие осколочные ранения руки, грудной клетки и живота, у другого, предварительно, акубаротравма говорится в сообщении

Пострадавших госпитализировали в Большетроицкую районную больницу, после чего они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В городе Шебекино в результате детонации дронов повреждены окна, фасад частного дома, надворной постройки, трактор, грузовой и два легковых автомобиля. В районе села Дмитриевка от взрыва дрона поврежден прицеп грузовой машины.