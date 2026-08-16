Москва16 авгВести.Жители Белгородской области получили ранения и травмы в результате ударов ВСУ. Согласно новой информации оперштаба региона, известно о трех пострадавших.
В поселке Ракитное был ранен мужчина, который находился в атакованном FPV-дроном грузовом автомобиле. У него осколочное ранение голеностопного сустава.
На трассе Ракитное – Пролетарский БПЛА ударил по легковому автомобилю. У мужчины акубаротравма и ушиб локтевого сустава.
В Шебекино осколочные ранения мягких тканей спины, плеча и голени получила женщина, жительница атакованного частного дома.
Все пострадавшие будут доставлены во вторую городскую больницу Белгорода.