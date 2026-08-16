Атака Украины на Белгородскую область привела к трем пострадавшим

Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область Атака Украины на Белгородскую область привела к трем пострадавшим

Москва16 авг Вести.Жители Белгородской области получили ранения и травмы в результате ударов ВСУ. Согласно новой информации оперштаба региона, известно о трех пострадавших.

В поселке Ракитное был ранен мужчина, который находился в атакованном FPV-дроном грузовом автомобиле. У него осколочное ранение голеностопного сустава.

На трассе Ракитное – Пролетарский БПЛА ударил по легковому автомобилю. У мужчины акубаротравма и ушиб локтевого сустава.

В Шебекино осколочные ранения мягких тканей спины, плеча и голени получила женщина, жительница атакованного частного дома.

Все пострадавшие будут доставлены во вторую городскую больницу Белгорода.