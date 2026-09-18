Москва18 сенВести.В разных округах Белгородской области в течение дня 18 сентября травмы при атаках беспилотников травмы получили два мирных жителя, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.
Во время атак со стороны ВСУ пострадали два мирных жителяотмечается в публикации
В селе Ивица Корочанского округа женщина получила акубаротравму, когда дрон нанес удар по частному дому. Помощь ей оказали медики скорой помощи, от транспортировки в больницу пострадавшая отказалась. Домовладение повреждено.
В городе Шебекино мужчину с осколочными ранениями, полученными при атаке дрона на автомобиль, бойцы самообороны привезли в районную больницу. Там ему оказали необходимую. Помощь. Для продолжения лечения пострадавшего перевезут в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство получило повреждения.
В городах и поселках Белгородской области ударами беспилотников повреждены жилые дома, социальные, коммерческие и инфраструктурные объекты, автомобили.