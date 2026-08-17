В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два человека

Два человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали два человека

Москва17 авг Вести.В Белгородской области за медицинской помощью обратился мужчина, получивший ранение при атаке БПЛА на многоквартирный дом в поселке Дубовое Белгородского округа, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

У пострадавшего диагностировано осколочное ранение плеча. От госпитализации мужчина отказался.

Кроме того, в городской больнице №2 Белгорода оказана помощь бойцу самообороны, который получил акубаротравму при атаке FPV-дрона на автомобиль между селами Нечаевка и Никольское. Медики отправили его на амбулаторное лечение.

ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали два человека отмечается в публикации

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник атаковал грузовой автомобиль, повреждена кабина. В других населенных пунктах области в результате ударов дронов повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, коммерческий объекты, автомобили.