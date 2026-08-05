В Белгородской области при атаках дронов ВСУ ранены семь мирных жителей

Семь мирных жителей ранены в Белгородской области в результате атак БПЛА В Белгородской области при атаках дронов ВСУ ранены семь мирных жителей

Москва5 авг Вести.В результате атак украинских БПЛА ранены семь мирных жителей Белгородской области, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX днем 5 августа.

Двое мужчин получили травмы в хуторе Масычево в результате детонации БПЛА. Первый пострадавший получил множественные осколочные ранения мягких тканей и открытый перелом. У второго пострадавшего – множественные осколочные ранения мягких тканей.

В селе Илек-Кошары при атаке БПЛА на предприятие пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения.

В результате атак беспилотников ВСУ ранены семь мирных жителей говорится в публикации оперштаба Белгородской области

В поселке Пролетарский на территории коммерческого объекта при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека. У мужчины, предположительно, осколочное ранение ноги, у женщины – осколочное ранение в области живота.

Еще один мирный житель пострадал в результате атаки дрона в городе Шебекино. У него – осколочное ранение надплечья.

Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь.