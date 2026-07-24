Москва24 июлВести.В Белгородской области в результате атак украинских боевиков 23 июля пострадали 40 человек. Об этом сообщил в MAX оперштаб региона со ссылкой на министра здравохранения Андрея Иконникова.
Также один из местных жителей погиб.
По информации министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, 25 пострадавших после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно, 15 человек госпитализированыуточняет оперштаб
Всего по актуальной на утро 24 июля информации, в медучреждениях региона находятся 99 пациентов с ранениями различной степени тяжести, среди них 7 несовершеннолетних.