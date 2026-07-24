Минздрав: от атак ВСУ 23 июля пострадали 40 белгородцев, один погиб

От атак ВСУ 23 июля пострадали 40 жителей Белгородской области, один погиб Минздрав: от атак ВСУ 23 июля пострадали 40 белгородцев, один погиб

Москва24 июл Вести.В Белгородской области в результате атак украинских боевиков 23 июля пострадали 40 человек. Об этом сообщил в MAX оперштаб региона со ссылкой на министра здравохранения Андрея Иконникова.

Также один из местных жителей погиб.

По информации министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, 25 пострадавших после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно, 15 человек госпитализированы уточняет оперштаб

Всего по актуальной на утро 24 июля информации, в медучреждениях региона находятся 99 пациентов с ранениями различной степени тяжести, среди них 7 несовершеннолетних.