Шестерых раненых жителей Белгородской области переводят на лечение в Москву Жителей Белгородской области, получивших тяжелые ранения, отвезут в Москву

Москва22 июл Вести.Шестерых жителей Белгородской области, пострадавших в последние дни в результате атак ВСУ, перевезут на дальнейшее лечение в Москву, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

Он уточнил, что состояние раненых оценивается как тяжелое.

Шуваев рассказал, что решение перевести пострадавших в Москву было принято после телемедицинской консультации со столичными специалистами. Процесс перевода осуществляется при поддержке Минздрава России.

Пострадавшие жители будут проходить самое высококвалифицированное лечение написал Шуваев в мессенджере MAX

Он заверил, что держит ситуацию на личном контроле, и сообщил, что находится на постоянной прямой связи с Минздравом.

Ранее врио губернатора Белгородской области проинформировал, что в регионе за прошедшие сутки погибли двое и ранены 13 человек, 6 из которых находятся в больницах.