Москва22 июлВести.Шестерых жителей Белгородской области, пострадавших в последние дни в результате атак ВСУ, перевезут на дальнейшее лечение в Москву, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.
Он уточнил, что состояние раненых оценивается как тяжелое.
Шуваев рассказал, что решение перевести пострадавших в Москву было принято после телемедицинской консультации со столичными специалистами. Процесс перевода осуществляется при поддержке Минздрава России.
Пострадавшие жители будут проходить самое высококвалифицированное лечениенаписал Шуваев в мессенджере MAX
Он заверил, что держит ситуацию на личном контроле, и сообщил, что находится на постоянной прямой связи с Минздравом.
Ранее врио губернатора Белгородской области проинформировал, что в регионе за прошедшие сутки погибли двое и ранены 13 человек, 6 из которых находятся в больницах.