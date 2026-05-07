Пострадавший при атаке БПЛА на Чебоксары мужчина перевезен в Нижний Новгород

Чебоксарца, пострадавшего при атаке БПЛА, отправили на лечение в Нижний Новгород Пострадавший при атаке БПЛА на Чебоксары мужчина перевезен в Нижний Новгород

Москва7 мая Вести.Один из пострадавших во время атаки беспилотников на Чебоксары перевезен на лечение в ожоговый центр Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижний Новгород, сообщает ТАСС.

Мужчина находится в состоянии медикаментозного сна на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое.

Усилия врачей сосредоточены на восстановлении самостоятельного дыхания пациента, предотвращении возможных инфекционных осложнений и очищении дыхательных путей от продуктов горения рассказали агентству в пресс-службе ПИМУ

Атака на Чебоксары была совершена 5 мая. Погибли 2 человека, 37 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Повреждения получили 40 многоквартирных домов и ряд социальных объектов (в их числе школы, детские сады и электромеханический колледж). В регионе был введен режим ЧС.