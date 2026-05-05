В больницах Чебоксар находятся 11 пострадавших при массированной атаке ВСУ

В больницах Чебоксар находятся 11 пострадавших при массированной атаке ВСУ В больницах Чебоксар находятся 11 пострадавших при массированной атаке ВСУ

Москва5 мая Вести.В больницах Чебоксар находятся 11 мирных граждан, пострадавших при массированной атаке украинских боевиков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

На стационарном лечении в больницах Чебоксар находятся 11 [человек] …, состояние троих оценивается как тяжелое приводит его слова агентство ТАСС

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Также организовано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медцентров.

Украинские боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением крылатых ракет и не менее 8 беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии погибли два мирных жителя, еще 34 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, а также предприятие гражданского назначения. Для людей развернуты 3 пункта временного размещения.

По факту атаки СК возбудил уголовное дело о теракте. В регионе также введен режим ЧС.