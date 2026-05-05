Москва5 маяВести.В больницах Чебоксар находятся 11 мирных граждан, пострадавших при массированной атаке украинских боевиков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
На стационарном лечении в больницах Чебоксар находятся 11 [человек] …, состояние троих оценивается как тяжелоеприводит его слова агентство ТАСС
Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Также организовано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медцентров.
Украинские боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением крылатых ракет и не менее 8 беспилотников ночью и утром 5 мая. В результате агрессии погибли два мирных жителя, еще 34 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, а также предприятие гражданского назначения. Для людей развернуты 3 пункта временного размещения.
По факту атаки СК возбудил уголовное дело о теракте. В регионе также введен режим ЧС.