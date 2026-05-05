Два жителя Чувашии погибли, 32 ранены в результате массовой атаки вражеских БПЛА

Два жителя Чувашии погибли, 32 пострадали в результате массовой атаки БПЛА Два жителя Чувашии погибли, 32 ранены в результате массовой атаки вражеских БПЛА

Москва5 мая Вести.Два мирных жителя Чувашии погибли, еще 32 ранены в результате массовой атаки украинских беспилотников. Об этом заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Враг атаковал Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением беспилотников ночью и утром 5 мая.

Сегодня (5 мая. — Ред.) Чувашия столкнулась с … самой масштабной атакой вражеских [БПЛА]… Двое мирных жителей погибли… Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок написал Николаев в своем канале в мессенджере MAX

Большинство раненых уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь.

Семьям погибших и пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка.

В результате вражеского удара повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для жителей, чье жилище повреждено, подготовлены места в общежитиях, также развернуты 3 пункта временного размещения.

В регионе введен режим ЧС.