Москва5 маяВести.Два мирных жителя Чувашии погибли, еще 32 ранены в результате массовой атаки украинских беспилотников. Об этом заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Враг атаковал Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ с применением беспилотников ночью и утром 5 мая.
Сегодня (5 мая. — Ред.) Чувашия столкнулась с … самой масштабной атакой вражеских [БПЛА]… Двое мирных жителей погибли… Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенокнаписал Николаев в своем канале в мессенджере MAX
Большинство раненых уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь.
Семьям погибших и пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка.
В результате вражеского удара повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для жителей, чье жилище повреждено, подготовлены места в общежитиях, также развернуты 3 пункта временного размещения.
В регионе введен режим ЧС.