Москва5 маяВести.Глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что в ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ.
Держу на контроле обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе после ночной атаки со стороны ВСУ. Наши службы отработали штатно и оперативнонаписал глава республики в своем канале на платформе MAX
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. На местах продолжаются необходимые работы.