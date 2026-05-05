ВСУ атаковали на Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ

Глава Чувашии сообщил о ночной атаке ВСУ на Чебоксары и пригород ВСУ атаковали на Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ

Москва5 мая Вести.Глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что в ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ.

Держу на контроле обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе после ночной атаки со стороны ВСУ. Наши службы отработали штатно и оперативно написал глава республики в своем канале на платформе MAX

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. На местах продолжаются необходимые работы.