Москва10 июнВести.Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о трех пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Чебоксары.
Он проинформировал, что ракетная опасность отменена, но все структуры продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки БПЛА еще сохраняется.
По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человеканаписал Николаев в MAX
Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой. Их жизням ничего не угрожает.
Глава республики заверил, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений.