В результате ракетной атаки в Чебоксарах пострадали три человека

Три человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары В результате ракетной атаки в Чебоксарах пострадали три человека

Москва10 июн Вести.Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о трех пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на Чебоксары.

Он проинформировал, что ракетная опасность отменена, но все структуры продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку угроза атаки БПЛА еще сохраняется.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека написал Николаев в MAX

Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой. Их жизням ничего не угрожает.

Глава республики заверил, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, задействованы все экстренные службы, идет детальный осмотр и фиксация повреждений.