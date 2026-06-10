16 комиссий оценивают повреждения в результате ракетной атаки по Чебоксарам Трофимов: оценкой ракетной атаки по Чебоксарам займутся 16 комиссий

Москва10 июн Вести.Глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что оценкой последствий ракетной атаки ВСУ по городу займутся 16 комиссий.

Он напомнил жителям, что оставить заявки на осмотр квартиры или имущества можно, позвонив по телефону горячей линии.

Специалисты оконных компаний уже приступили к снятию замеров поврежденных оконных конструкций сказано в сообщении

В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных сетей.

Чебоксары подверглись ракетной атаке со стороны ВСУ ранним утром 10 июня.

По уточненным данным, в результате удара три человека получили ранения. Одного из пострадавших уже отпустили домой. Двое других находятся в состоянии средней степени тяжести.

После атаки временно изменили маршруты городского транспорта. Для нуждающихся в поддержке в школе №57 был организован пункт помощи. Ситуация находится на личном контроле главы Чувашской Республики Олега Николаева.