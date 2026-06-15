В Чебоксарах отремонтированы 9 из 42 поврежденных при атаке ВСУ домов

Девять поврежденных при атаке ВСУ жилых домов отремонтированы в Чебоксарах В Чебоксарах отремонтированы 9 из 42 поврежденных при атаке ВСУ домов

Москва15 июн Вести.В девяти из 42 жилых домов, которые получили повреждения в Чебоксарах в результате ракетной атаки 10 июня, завершены ремонтные работы. Об этом в MAX сообщил глава города Станислав Трофимов.

Сейчас основные силы сосредоточены на 33 многоквартирных домах говорится в сообщении

В доме №7 по ул. Хевешская завершается остекление, предстоит заменить рамы. В доме №29 по пр. Мира монтируется однослойное остекление, ожидается поставка пластиковых стеклопакетов, а затем их установка.

На всех остальных объектах управляющие компании закрывают тепловой контур: идет нарезка и установка стекол, ремонт деревянных рам отметил глава города

Работа ведется ежедневно, темп не снижается, отметил глава города. Всего к работам привлечено более 20 ремонтных бригад.