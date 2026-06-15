Москва15 июнВести.В девяти из 42 жилых домов, которые получили повреждения в Чебоксарах в результате ракетной атаки 10 июня, завершены ремонтные работы. Об этом в MAX сообщил глава города Станислав Трофимов.
Сейчас основные силы сосредоточены на 33 многоквартирных домахговорится в сообщении
В доме №7 по ул. Хевешская завершается остекление, предстоит заменить рамы. В доме №29 по пр. Мира монтируется однослойное остекление, ожидается поставка пластиковых стеклопакетов, а затем их установка.
На всех остальных объектах управляющие компании закрывают тепловой контур: идет нарезка и установка стекол, ремонт деревянных рамотметил глава города
Работа ведется ежедневно, темп не снижается, отметил глава города. Всего к работам привлечено более 20 ремонтных бригад.