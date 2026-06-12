Глава Чебоксар рассказал о последствиях атаки на город 10 июня В Чебоксарах после атаки 10 июня повреждены 42 дома

Москва12 июн Вести.После ракетной атаки на Чебоксары, осуществленной 10 июня, зафиксированы повреждения в 42 домах, более чем в 40 квартирах повреждения устранены, сообщил глава городской администрации Станислав Трофимов.

Продолжаем восстановление пострадавших от вражеских атак домов написал он в мессенджере MAX

По его словам, для оказания помощи гражданам председатель правительства Чувашии Сергей Артамонов распорядился выделить из регионального резервного фонда 22 миллиона рублей. 14,5 миллиона из них будут направлены на единовременную материальную помощь пострадавшим, 4,3 миллиона – на финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости, 1,3 миллиона – владельцам поврежденных автомобилей.

Еще 1,6 миллиона рублей пойдут на выплату пособия членам семей погибших и 313 тысяч – гражданам, получившим вред здоровью, продолжил Трофимов.

После прилета 5 мая отремонтированы 53 домах, в работе остаются 4, рассказал глава городской администрации.

Оценкой последствий атаки ВСУ 10 июня на Чебоксары занимаются 16 комиссий.