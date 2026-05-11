Москва11 маяВести.Глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил в своем Telegram-канале, когда будут организованы выездные приемы прямо во дворах пострадавших от атак БПЛА домов.
Представители министерств и ведомств, в том числе социальной защиты, жилищного и строительного блока, а также других служб на месте окажут помощь гражданам.
Выездные приемы будут осуществляться с 16.00 до 20.00 по местному времени.
12 мая — двор дома №6 на проспекте Ивана Яковлева; 13 мая — двор дома №5 на улице Ленинского Комсомола; 14 мая — двор дома №6 на улице Строителей; 15 мая — двор дома №98 на проспекте Мираотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что число пострадавших жителей Чебоксар от удара БПЛА возросло до 42.