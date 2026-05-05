Дополнительный пункт временного содержания открыт в Чебоксарах В Чебоксарах из-за атаки БПЛА открыт дополнительный ПВР

Москва5 мая Вести.Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил об открытии дополнительного пункта временного содержания. Это связано с массовой атакой со стороны ВСУ, написал он в MAX.

Дополнительный пункт временного содержания людей развернули в МАОУ "СОШ №1" г. Чебоксары говорится в сообщении

Ранее пункт временного содержания людей открылся на базе школы № 57.

Сотрудники администрации, а также психологи и медики ведут дежурство. Телефон горячей линии: 23-50-76.

5 мая БПЛА ВСУ несколько раз атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ. По последним данным, один дрон влетел в жилой дом. В городе приостановлена работа общественного транспорта.