Москва5 маяВести.Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил об открытии дополнительного пункта временного содержания. Это связано с массовой атакой со стороны ВСУ, написал он в MAX.
Дополнительный пункт временного содержания людей развернули в МАОУ "СОШ №1" г. Чебоксарыговорится в сообщении
Ранее пункт временного содержания людей открылся на базе школы № 57.
Сотрудники администрации, а также психологи и медики ведут дежурство. Телефон горячей линии: 23-50-76.
5 мая БПЛА ВСУ несколько раз атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ. По последним данным, один дрон влетел в жилой дом. В городе приостановлена работа общественного транспорта.