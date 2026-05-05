Москва5 маяВести.Минтранс Чувашии сообщил о временной приостановке работы общественного транспорта в Чебоксарах из-за очередной атаки БПЛА ВСУ. Об этом ведомство сообщило в MAX.
В связи с текущей обстановкой в городе и в целях обеспечения вашей безопасности работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срокговорится в сообщении
Жителей попросили сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу.
О возобновлении движения транспорта будет сообщено дополнительноуточнили в ведомстве
Горожан призвали следить за официальными сообщениями.
БПЛА ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ в ночь на 5 мая. Позже глава региона Олег Николаев сообщил о повторных ударах в Чебоксарах. По последним данным, один беспилотник влетел в жилой дом.