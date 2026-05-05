В Чебоксарах на фоне атаки БПЛА приостановлена работа общественного транспорта

Работу общественного транспорта приостановили в Чебоксарах из-за атаки ВСУ В Чебоксарах на фоне атаки БПЛА приостановлена работа общественного транспорта

Москва5 мая Вести.Минтранс Чувашии сообщил о временной приостановке работы общественного транспорта в Чебоксарах из-за очередной атаки БПЛА ВСУ. Об этом ведомство сообщило в MAX.

В связи с текущей обстановкой в городе и в целях обеспечения вашей безопасности работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срок говорится в сообщении

Жителей попросили сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу.

О возобновлении движения транспорта будет сообщено дополнительно уточнили в ведомстве

Горожан призвали следить за официальными сообщениями.

БПЛА ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ в ночь на 5 мая. Позже глава региона Олег Николаев сообщил о повторных ударах в Чебоксарах. По последним данным, один беспилотник влетел в жилой дом.