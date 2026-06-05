Москва5 июнВести.Аэропорт столицы Чувашской Республики временно закрылся в целях безопасности на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX
Ранее в Чувашии была объявлена угроза атаки БПЛА. Также ночью 5 июня в республике вводился режим ракетной опасности, на время которого воздушная гавань Чебоксар временно была закрыта.