Аэропорт Чебоксар закрылся в период угрозы атаки БПЛА В период угрозы атаки БПЛА временно закрылся аэропорт Чебоксар

Москва5 июн Вести.Аэропорт столицы Чувашской Республики временно закрылся в целях безопасности на фоне опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

Ранее в Чувашии была объявлена угроза атаки БПЛА. Также ночью 5 июня в республике вводился режим ракетной опасности, на время которого воздушная гавань Чебоксар временно была закрыта.