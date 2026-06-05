Чувашии, Ивановской и Владимирской областям угрожает атака БПЛА Атака БПЛА угрожает Чувашии, Ивановской и Владимирской областям

Москва5 июн Вести.Воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Владимирской и Ивановской областей, а также Чувашии. Об этом сообщают власти регионов.

Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку говорится в официальном канале правительства региона в мессенджере MAX

Похожее предупреждение для жителей Чувашии опубликовано в канале республиканского МЧС. Во Владимирской области об угрозе атаки сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ранее ночью 5 июня в Чувашской Республике объявлялась ракетная опасность. На период угрозы в целях безопасности был закрыт для авиасообщения аэропорт Чебоксар.