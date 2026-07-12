Москва12 июлВести.Воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Татарстана, Чувашии и Ивановской области. Об этом сообщают региональные службы МЧС России и РСЧС.
Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытиеговорится в канале ивановской службы РСЧС на платформе MAX
Похожие предупреждения о беспилотной опасности опубликованы в каналах служб в Татарстане и Чувашии.