Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане, Чувашии и Ивановской области

В Татарстане, Чувашии и Ивановской области объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Татарстане, Чувашии и Ивановской области

Москва12 июл Вести.Воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Татарстана, Чувашии и Ивановской области. Об этом сообщают региональные службы МЧС России и РСЧС.

Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие говорится в канале ивановской службы РСЧС на платформе MAX

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