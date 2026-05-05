Глава Чувашии сообщил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам В Чебоксарах зафиксированы повторные удары ВСУ

Москва5 мая Вести.Повторные удары ВСУ зафиксированы в Чебоксарах. Об этом в MAX сообщил глава региона Олег Николаев.

Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем. Сохраняется реальная опасность говорится в сообщении

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться в безопасных местах. Информацию о развитии ситуации следует получать только из официальных источников, подчеркнул Николаев.

При обнаружении обломков БПЛА, не трогая их, необходимо позвонить по номеру 112.

В ночь на 5 мая ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ.