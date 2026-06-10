При ударе в Чувашии повреждены дома, административные и социальные объекты

Глава Чувашии: ракеты повредили дома, административные и социальные объекты При ударе в Чувашии повреждены дома, административные и социальные объекты

Москва10 июн Вести.Глава Чувашии Олег Николаев провел оперативный штаб с участием силовых ведомств и членов правительства, посвященный ликвидации последствий ракетной атаки.

Как следует из сообщения руководителя субъекта, опубликованного в мессенджере MAX, в результате двух прилетов были повреждены жилые дома, административные и социальные объекты.

Слава Богу, обошлось без жертв. Сейчас наша главная задача – помочь пострадавшим подчеркнул руководитель субъекта

В настоящее время в больнице остается один пострадавший, он находится в стабильном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.

Олег Николаев подчеркнул, что с самого утра на местах работают экстренные службы, идет обследование зданий и фиксация повреждений.

Ранее сообщалось, что ранним утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке ВСУ, пострадали три человека