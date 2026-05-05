Глава Чувашии подтвердил, что при атаке ВСУ есть один пострадавший

Олег Николаев: при атаке ВСУ на Чувашию пострадал один человек Глава Чувашии подтвердил, что при атаке ВСУ есть один пострадавший

Москва5 мая Вести.Глава Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил, что при атаке украинских вооруженных формирований по территории субъекта РФ есть пострадавший.

К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает написал глава Чувашии в своем канале в мессенджере MAX

Как сообщается, на месте работает бригада врачей скорой помощи, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ по Чебоксарам и пригороду. По данным Telegram-канала SHOT, дрон повредил фасад местного торгового центра.