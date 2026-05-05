Москва5 маяВести.Глава Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил, что при атаке украинских вооруженных формирований по территории субъекта РФ есть пострадавший.
К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожаетнаписал глава Чувашии в своем канале в мессенджере MAX
Как сообщается, на месте работает бригада врачей скорой помощи, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ по Чебоксарам и пригороду. По данным Telegram-канала SHOT, дрон повредил фасад местного торгового центра.