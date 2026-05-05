SHOT: в результате атаки по Чебоксарам пострадал торговый центр, есть раненый SHOT: атака ВСУ по Чебоксарам затронула фасад здания торгового центра

Москва5 мая Вести.По данным Telegram-канала SHOT, в результате атаки украинских вооруженных формирований по Чебоксарам пострадало здание торгового центра. Согласно информации канала, обломки повредили фасад и выбили остекление у местного ТЦ.

Также поступает информация об одном пострадавшем при атаке ВСУ. Сейчас его жизни ничего не угрожает, за его состоянием здоровья наблюдают врачи.

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Ранее Глава Чувашии сообщил о ночной атаке ВСУ на Чебоксары и пригород, заявив, что "наши службы отработали штатно и оперативно".