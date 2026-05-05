Москва5 маяВести.По данным Telegram-канала SHOT, в результате атаки украинских вооруженных формирований по Чебоксарам пострадало здание торгового центра. Согласно информации канала, обломки повредили фасад и выбили остекление у местного ТЦ.
Также поступает информация об одном пострадавшем при атаке ВСУ. Сейчас его жизни ничего не угрожает, за его состоянием здоровья наблюдают врачи.
Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.
Ранее Глава Чувашии сообщил о ночной атаке ВСУ на Чебоксары и пригород, заявив, что "наши службы отработали штатно и оперативно".