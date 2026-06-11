Журналист Коц: Запад мог разрешить Киеву применять любое оружие по целям в РФ

"Тыловых районов больше нет": что и почему изменилось с атакой ВСУ на Чебоксары Журналист Коц: Запад мог разрешить Киеву применять любое оружие по целям в РФ

Москва11 июн Вести.Страны Запада могли разрешить Украине атаковать объекты на территории России любым оружием. Так журналист Александр Коц прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чебоксарам.

Он отметил необходимость осознать факт, что тыловых районов в России больше нет.

Судя по всему, Киеву дали "зеленый свет" на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории написал Коц в своем Telegram-канале

Журналист предположил, что со временем таких обстрелов будет становиться все больше.

Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. По уточненным данным, в результате удара три человека получили ранения.