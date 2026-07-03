Москва3 июлВести.Массированные удары Российской Федерации по территории Украины обернулись катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.
По оценке обозревателя, эти атаки содействуют прорыву оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе и дальнейшему продвижению российских войск.
Это были самые масштабные ракетные удары по Киеву с начала СВО. И я думаю, что для России это только началопредположил Христофору
Христофору отметил, что текущая ситуация является катастрофичной для Зеленского, Украины и коллективного Запада, инструментом которого выступает Киев.
Журналист полагает, что последствия недавних атак Москвы приближают завершение битвы за Донбасс и способны существенно изменить расстановку сил на линии фронта. Главной целью данных ударов является приближение России к окончательному установлению контроля над Донбассом, а уничтожение оборонительных рубежей откроет новые оперативные возможности.
Христофору добавил, что Россия вплотную подошла к уничтожению оборонительной линии, которая возводилась на протяжении восьми-десяти лет при значительных инвестициях со стороны НАТО.
А Россия его стирает с лица землирезюмировал он
Утром 2 июля Министерство обороны России сообщило, что российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины.