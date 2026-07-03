Христофору: удар возмездия РФ по Киеву обернулся катастрофой для Зеленского

Журналист Христофору отреагировал на удар возмездия России по Киеву Христофору: удар возмездия РФ по Киеву обернулся катастрофой для Зеленского

Москва3 июл Вести.Массированные удары Российской Федерации по территории Украины обернулись катастрофой для главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.

По оценке обозревателя, эти атаки содействуют прорыву оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе и дальнейшему продвижению российских войск.

Это были самые масштабные ракетные удары по Киеву с начала СВО. И я думаю, что для России это только начало предположил Христофору

Христофору отметил, что текущая ситуация является катастрофичной для Зеленского, Украины и коллективного Запада, инструментом которого выступает Киев.

Журналист полагает, что последствия недавних атак Москвы приближают завершение битвы за Донбасс и способны существенно изменить расстановку сил на линии фронта. Главной целью данных ударов является приближение России к окончательному установлению контроля над Донбассом, а уничтожение оборонительных рубежей откроет новые оперативные возможности.

Христофору добавил, что Россия вплотную подошла к уничтожению оборонительной линии, которая возводилась на протяжении восьми-десяти лет при значительных инвестициях со стороны НАТО.

А Россия его стирает с лица земли резюмировал он

Утром 2 июля Министерство обороны России сообщило, что российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины.