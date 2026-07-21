Москва21 июл Вести.Российские удары по объектам в порту Одессы могут полностью лишить киевский режим доступа к Чёрному морю. Такое мнение на своём YouTube-канале высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

По оценке аналитика, масштабное огневое поражение портовой инфраструктуры фактически парализует коммерческое судоходство в регионе.

Ни одна транспортная компания не отправит свои суда в Одессу после таких ударов. Ни за что. Я думаю, что это всё может вылиться в серьезную блокаду Украины и потерю Черного моря