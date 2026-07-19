Военный эксперт назвал способ лишить ВСУ всех поставок топлива и вооружений Военэксперт Дандыкин: поражение судов с военными грузами парализует ВСУ

Москва19 июл Вести.Удары ВС РФ по судам с военными грузами могут парализовать ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, помимо уничтожения крупнейших предприятий ВПК Украины, нужно парализовать работу портов Одессы и Николаева, нанося удары по снабжающим ВСУ судам.

Так будет полная гарантия, что ничего для ВСУ не дойдет до фронта — ни топливо, ничего. Но это решает верховный главнокомандующий, Генштаб. По моему мнению, движение судов в порты Николаева, Одессы парализовано, это тоже хорошо. И по Киеву надо постоянно наносить удары. Желательно так, чтобы ВСУ не ожидали сказал Дандыкин

Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.