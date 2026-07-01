Безсонов: у РФ появилась возможность ликвидировать ключевые мосты через Днепр

Эксперты ответили, какое оружие может обрушить стратегические переправы ВСУ Безсонов: у РФ появилась возможность ликвидировать ключевые мосты через Днепр

Москва1 июл Вести.У России появилась возможность ликвидировать ключевые мосты через Днепр. Об этом заявил военный блогер Даниил Безсонов.

По его информации, главные мосты через Днепр уже заминированы Вооруженными силами Украины. Безсонов подчеркнул, что необходимо воспользоваться этой ситуацией.

Некоторые крупные мосты через Днепр заминированы противником достаточным количеством взрывчатки. Этим нужно воспользоваться, если уж не хотим Искандерами сносить пролеты написал он в своем Telegram-канале "Неофициальный Безсонов"

Свой комментарий по этому поводу дал военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с MK.RU. Он назвал удары по мостам противника логичным решением, которое поможет перерезать логистику украинской армии. По словам Дандыкина, это усложнит снабжение левобережной группировки ВСУ горючим, боеприпасами и продовольствием.

Военные аналитики предположили, что для уничтожения мостов ВС РФ необходимо использовать крылатые авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В пример приведены полутонные корректируемые авиабомбы КАБ-500Л и полуторатонные КАБ-1500Л.

Ранее сообщалось, что армия России ударила полутонными бомбами по автомобильному мосту ВСУ.