В Госдуме назвали цели атак ВСУ на ведущие в Крым мосты Депутат Чепа: ВСУ атакуют ведущие в Крым мосты, чтобы создать трудности жителям

Москва13 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мостам, ведущим в Крым, чтобы создать трудности для жителей и гостей полуострова. На это указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам депутат Алексей Чепа.

Создают такие проблемы. Разрушают логистику сказал он в разговоре с Лентой.ru

Парламентарий отметил, что Россия за пять лет ни разу не нанесла удар по мостам через Днепр, где насчитывается от 18 до 21 переходов с правого берега реки на левый. Если бы ВС РФ атаковали их, это существенно бы затруднило логистику армии киевского режима.

Но это создало бы трудности для жителей Украины. Поэтому мы не наносим такие удары. А Украина всячески пытается использовать все возможности, в том числе нанося удары по гражданским подчеркнул Чепа

Депутат также заявил, что российские войска должны нанести ответный удар на нападение ВСУ, однако ВС РФ не атаковали гражданские объекты и не собираются этого делать.