В Госдуме отреагировали на предложение Украины о прекращении атак на аэропорты Депутат Чепа: Киев использует паузу в атаках на аэропорты для своих целях

Москва12 мая Вести.Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина намерена задействовать паузу в атаках на аэропорты для достижения своих военных целей. С такой оценкой предложения Киева парламентарий выступил в беседе с "Лентой.ру".

Чепа также указал, что Киев неоднократно срывал ранее достигнутые временные перемирия.

Временное перемирие означает, что в дальнейшем конфликт может только усилиться, поэтому к каждому такому перемирию надо относиться очень серьезно. Хотя мы понимаем, что перемирие — это спасенные жизни, главное, чтобы потом жертв не оказалось еще больше как с одной стороны, так и с другой. Нужно не перемирие, а нужно соглашение — и не на тех условиях, которые Украина постоянно меняет подчеркнул депутат

Ранее издание Politico сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига предложил Москве взаимно воздержаться от ударов по аэропортам.