Поддубный: Зеленский прямым текстом угрожает гражданскому авиасообщению в РФ

Москва12 мая Вести.Киев перешел к прямым угрозам гражданскому авиасообщению в России. Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Ранее об украинском предложении России взаимно прекратить удары по аэропортам сообщило издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу.

Поддубный отметил: Украина хочет навязать РФ "аэропортовое" перемирие, а в качестве посредников ввести в российско-украинский переговорный процесс страны Евросоюза.

То есть по сути режим Зеленского начал угрожать гражданскому авиасообщению констатировал военкор

