Поддубный: киевский режим с 2014 года не настроен соблюдать ни одно перемирие

Москва8 мая Вести.Киевский режим с 2014 года не настроен соблюдать ни одно перемирие. Такое заявление сделал Герой России военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, как правило, киевский режим требует заключить краткосрочное перемирие и прекратить огонь только в случае, когда это необходимо Украине для перегруппировки войск и отсрочки собственного поражения, которое становится очевидным.

Что касается желания или нежелания киевского режима соблюдать режим прекращения огня … я глубокий сторонник и уверен, что киевский режим с 2014 года настроен таким образом, чтобы не соблюдать ни одно перемирие в силу того, что существование этого режима зависит от продолжения эскалации боевых действий. Поэтому здесь серьезно говорить о том, что в Киеве кто-либо настроен на режим прекращения огня довольно сложно … Украина …пытается произвести впечатление на мир, на те государства, которые сохраняют нейтралитет в нашем противостоянии, но к реальному положению на линии боевого соприкосновения это, наверное, не имеет никакого отношения сказал Поддубный

Ранее в Минобороны РФ заявили, что преднамеренные деструктивные действия Украины в отношении России подтверждают террористическую суть киевского режима.