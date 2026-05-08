Москва8 мая Вести.Украина не собирается соблюдать перемирие, объявленное Россией с 8 мая. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог и публицист Юрий Светов.

Он добавил, что на Западе не замечают никаких нарушений перемирия или режима прекращения огня со стороны Украины.

Они [Украина] не говорили о перемирии, они объявили о режиме тишины. И в этом режиме тишины они тут же начали продолжать действовать. Это было во время пасхального перемирия, это было во время предыдущих [перемирий]. Они ничего не собираются выполнять, а реакция западной общественности? Ну, пожалуйста, слова госпожи [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен, которая говорит, что Россия несерьезно относится к переговорам о мире. Россия несерьезна. А со стороны [главы евродипломатии] Каи Каллас или там других премьер-министров, президентов Западной Европы мы все время слышим: Россия должна доказать свою готовность к перемирию. Россия должна сделать это, обязана сделать это, а Украина ничего не должна, не обязана выполнять заявил Светов

Ранее сообщалось, что в полночь 8 мая в силу вступило объявленное Россией перемирие. Оно продлится до 10 мая.