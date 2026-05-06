В МО Украины допустили, что Киев не будет соблюдать перемирие на 9 Мая Советник главы МО Украины допустил несоблюдение Киевом перемирия на 9 Мая

Москва6 мая Вести.Советник украинского министра обороны Сергей Стерненко допустил, что ВСУ не будут соблюдать объявленное Россией перемирие на 9 Мая.

В своем Telegram-канале он утверждает, что российская сторона нарушила режима тишины.

Эти действия... нивелируют объявленное [президентом РФ Владимиром] Путиным "перемирие" на 9 Мая добавил советник главы украинского МО

Как заявляли в Минобороны РФ, по решению главы государства 8 и 9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне будет объявлено перемирие. В ведомстве добавили, что рассчитывают на следование Киевом этому примеру.

При этом Владимир Зеленский объявил, что режим тишины будет установлен с 6 мая.

В ночь с 5 на 6 мая украинские БПЛА атаковали Крым. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, в результате украинского удара по крымскому Джанкою погибли пять человек.