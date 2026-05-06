Сенатор Джабаров: если Киев сорвет перемирие 9 мая, ответ будет беспощадным

Сенатор Джабаров предостерег Украину от нарушения перемирия 9 мая Сенатор Джабаров: если Киев сорвет перемирие 9 мая, ответ будет беспощадным

Москва6 мая Вести.Ответ России будет беспощадным в случае нарушения режима перемирия, объявленного Москвой на 8 и 9 мая, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что Украина вновь воспользовалась своими террористическими методами.

Если режим тишины, объявленный Москвой 8 и 9 мая будет нарушен, ответ должен быть беспощадным, чтобы раз и навсегда отбить желание Украины нарушать обещания сказал Джабаров в разговоре с "Лентой.ру"

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в крымском городе Джанкой погибло 5 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.