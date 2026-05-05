Джабаров считает, что стабильный мир киевскому режиму не нужен Джабаров: стабильный мир и долгосрочное урегулирование конфликта Киеву не нужны

Москва5 мая Вести.Стабильный мир и долгосрочное урегулирование киевскому режиму не нужны. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал в интервью ИС "Вести".

Пятое по счету перемирие, предложенное Россией, в очередной раз доказало, что Киев использовал их для усиления атак, а не для деэскалации конфликта, отметил сенатор.

Мы помним про пасхальное перемирие наше, нами объявленное. Он (Киев - прим. ред.) нарушил его шесть с половиной тысяч раз. До этого были нарушения перемирия по поводу рождественских праздников. Поэтому я думаю, что [глава киевского режима Владимир] Зеленский просто так заявление сделал. А что оно означает? Хорошо, а седьмого числа он будет опять наносить удары дронами. Поэтому давайте подождем, посмотрим сказал Джабаров

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об установлении режима тишины с полуночи 6 мая.

До этого в Минобороны РФ подчеркнули, что в случае попытки срыва празднования Дня Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар, от которого РФ ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.