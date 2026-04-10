Москва10 апр Вести.Веры лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому нет, но есть надежда, что православные солдаты ВСУ не пойдут на нарушение пасхального перемирия. Такое мнение ИС "Вести" озвучил Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он добавил, что, если Украина нарушит пасхальное перемирие, западный мир в очередной раз увидит, кого он поддерживает.

Я не очень верю Зеленскому и думаю, что если будут наноситься удары по нашей территории, – скорее всего, это будут опять атаки дронов – то, наверное, конечно, будет предпринят адекватный ответный удар со стороны России. Но посмотрим, пусть в очередной раз мир увидит, кого они поддерживают, западный мир, кого они поддерживают на Украине. Но я надеюсь, что все-таки в большинстве своем украинцы люди православные и поддерживаются нашей общей верой. И надеюсь, что многие православные откажутся выполнять даже такие военные преступные приказы, если они будут получены во время часов объемного перемирия рассказал Джабаров

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Западе не оценят такой жест, как пасхальное перемирие со стороны РФ.