Джабаров заявил, что нацисты Зеленскому более близки, чем его дед – участник ВОВ Джабаров: для внука участника ВОВ Зеленского нацисты более близкие люди

Москва5 мая Вести.Для главы киевского режима Владимира Зеленского, чей дед сражался в Великой Отечественной войне, нацисты оказались ближе. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в интервью ИС "Вести".

Сенатор выразил недоумение по поводу того, какой праздник собираются отмечать на Украине 6 мая, когда Зеленский объявил о прекращении огня.

Он сам себя перехитрил, по-моему. Он даже не знает, что он будет вспоминать в этот день. Я даже не знаю, что такое 6 мая. Вот, может, какая-то память нацистов, но для него нацисты, видимо, близкие люди. Для внука-участника Великой Отечественной войны нацисты оказались ближе, чем День Победы, за который боролся его дед сказал Джабаров

Ранее Зеленский заявил о вводе режима тишины с полуночи 6 мая.

До этого в Минобороны РФ подчеркнули, что в случае попытки срыва празднования Дня Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар, от которого РФ ранее воздерживалась из гуманитарных соображений.