Джабаров о переговорах по Украине: второй раз РФ на эту удочку не попадет

Джабаров: Россия больше не попадет на удочку Украины с переговорами Джабаров о переговорах по Украине: второй раз РФ на эту удочку не попадет

Москва10 июн Вести.Предложения западных государств и киевского режима, связанные с переговорами по Украине, являются очередной уловкой, чтобы заключить временное перемирие. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он привел слова президента России Владимира Путина, который ответил на "открытое" письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что вопросы мира решаются на поле боя.

Вот то, что предлагают сейчас западные страны, это очередная уловка. Попытка заключить временное перемирие. Попытка перегруппироваться на это время, обеспечить Украину новым видом вооружения, пополнить старые запасы, арсеналы. Это попытка выиграть время. Но мы уже это проходили сказал Джабаров

По словам парламентария, даже ухмылка Зеленского не изменилась за это время.

Я думаю, что второй раз мы на эту удочку не попадем добавил политик

Ранее Джабаров заявил, что Россия не должна вести переговоры с действующими лидерами европейских государств. Сенатор отметил, что страны активно участвуют в конфликте и всячески поддерживают Украину.