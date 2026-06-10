Москва10 июнВести.Предложения западных государств и киевского режима, связанные с переговорами по Украине, являются очередной уловкой, чтобы заключить временное перемирие. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он привел слова президента России Владимира Путина, который ответил на "открытое" письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что вопросы мира решаются на поле боя.
Вот то, что предлагают сейчас западные страны, это очередная уловка. Попытка заключить временное перемирие. Попытка перегруппироваться на это время, обеспечить Украину новым видом вооружения, пополнить старые запасы, арсеналы. Это попытка выиграть время. Но мы уже это проходилисказал Джабаров
По словам парламентария, даже ухмылка Зеленского не изменилась за это время.
Я думаю, что второй раз мы на эту удочку не попадемдобавил политик
Ранее Джабаров заявил, что Россия не должна вести переговоры с действующими лидерами европейских государств. Сенатор отметил, что страны активно участвуют в конфликте и всячески поддерживают Украину.