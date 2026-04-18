"Это вранье": Джабаров о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Москва18 апр Вести.Слова главы киевского режима Владимира Зеленского том, что он готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным являются враньем. Таким мнением с NEWS.ru поделился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что подобные планы передаются через уполномоченных лиц.

О таких встречах не договариваются на полях форума в беседе с журналистом. Есть дипломатические каналы, через которые передается такая информация. Мы слышим заявление о готовности встречи Зеленского с нашим президентом. А где подтверждение? Кто собирается встречаться с Зеленским, который каждый день с экрана телевизора шлет проклятия России и всему российскому руководству? заявил Джабаров

По словам сенатора, такая риторика "закрывает глаза" мирового сообщества, а люди, играющие роль в устройстве политических процессов, не поверят в правдивость подобного заявления.

Я думаю, что это очередная попытка замылить глаза мировому сообществу, ввести его в заблуждение, представив Россию страной-агрессором. Так переговоры не ведутся. Это вранье рассчитано на людей, которые плохо разбираются во внешней политике резюмировал Джабаров

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов провести встречу с Владимиром Путиным в Турции при участии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, и, возможно, президента США Дональда Трампа.

В свою очередь источник в турецком правительстве сообщил, что Анкара работает над возобновлением переговоров по Украине в очень короткосрочной перспективе.