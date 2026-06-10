Джабаров: никто из нынешних лидеров в ЕС не должен вести переговоры с РФ Джабаров заявил, что Россия не должна вести переговоры с нынешними лидерами ЕС

Москва10 июн Вести.Никто из действующих лидеров европейских государств не должен участвовать в переговорах с Россией. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор заметил, что европейские страны активно участвуют в нынешнем конфликте, поддерживая Украину.

Я думаю, что там вообще никто не должен участвовать в переговорах из числа действующих лидеров этих государств. сказал Джабаров

Политик напомнил, что президент России Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, и это, на его взгляд, является "прекрасным выбором".

Я бы не сказал, что он союзник нашей страны. Нет. У него были нормальные отношения с нашим руководством. Он был прагматик и работал в интеллекте своей страны, в интеллекте Германии. Но это им не надо. Им надо в любом случае опять нас обмануть. И я думаю, что они понимают, что Шредер на такие вещи не пойдет. заявил сенатор

Также Джабаров добавил, что, возможно, представители Евросоюза вообще не должны быть посредниками при переговорах.

А, может, посредник вообще даже быть не из Европы, а из других государств, очень уважаемых, достойных, которые могут проводить такие переговоры. Потому что европейцы - заинтересованные лица. Ну как они могут быть не заинтересованными? Ведь они полностью на 100% поддерживают Украину подчеркнул Джабаров

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит новый 21-й пакет антироссийских санкций, в который могут быть включены 170 физических и юридических лиц.