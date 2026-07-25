Москва25 июлВести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление казахстанский лидер сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске.
Казахстан - не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредникомсказал Токаев
По словам президента Казахстана, "Россия - это великая страна, русский народ - это великий народ", поэтому РФ, по мнению Токаева, сама "справится со всеми вопросами", которые стоят на повестке дня.
25 июля Путин и Токаев встретились в Омске, где примут участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан.