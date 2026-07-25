Токаев отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине

Токаев объяснил, почему не будет посредником по разрешению конфликта на Украине Токаев отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине

Москва25 июл Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался быть посредником по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление казахстанский лидер сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске.

Казахстан - не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником сказал Токаев

По словам президента Казахстана, "Россия - это великая страна, русский народ - это великий народ", поэтому РФ, по мнению Токаева, сама "справится со всеми вопросами", которые стоят на повестке дня.

25 июля Путин и Токаев встретились в Омске, где примут участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан.