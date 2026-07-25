Москва25 июлВести.Российский лидер Владимир Путин встретился в Омске с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на канале Кремля в мессенджере МАХ.
Главы государств примут участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстанговорится в материале
Президент России прибыл в Омске 25 июля с рабочим визитом. В Кремле анонсировали встречу Путина с Токаевым.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится с 2003 года.