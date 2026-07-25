Путин встретился в Омске с президентом Казахстана Токаевым

Путин встретился в Омске с Токаевым Путин встретился в Омске с президентом Казахстана Токаевым

Москва25 июл Вести.Российский лидер Владимир Путин встретился в Омске с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на канале Кремля в мессенджере МАХ.

Главы государств примут участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан говорится в материале

Президент России прибыл в Омске 25 июля с рабочим визитом. В Кремле анонсировали встречу Путина с Токаевым.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится с 2003 года.