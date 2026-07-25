Москва25 июлВести.Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Омск, передает ТАСС. Российский лидер примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Путин прибыл с рабочей поездкой в Омскговорится в сообщении
Вместе с Путиным участие в форуме примет и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, главы двух государств встретятся перед пленарным заседанием форума. Путин и Токаев обсудят актуальные темы взаимодействия РФ и Казахстана.